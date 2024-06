Un sistema antiplagio d’epoca

Emanuela Pulvirenti sul suo blog Didatticarte illustra l’album del celebre paesaggista Claude Lorrain (1600-1682), una raccolta di 195 disegni che contiene le riproduzioni di tutti i suoi dipinti.

In questo prezioso album ogni disegno è accompagnato da molte informazioni e dettagli. Lorrain, che era nato in Francia e aveva lavorato a Roma, realizzò questo album dal 1635 al 1682 per tutelare la paternità dei suoi dipinti, già soggetti a falsificazioni.

È chiamato Liber Veritatis (Libro della verità) ed è un’opera assolutamente unica nel panorama della storia dell’arte: sto parlando della raccolta di 195 disegni creata dal celebre paesaggista Claude Lorrain (1600-1682) che contiene le riproduzioni di tutti i suoi dipinti, con tanto di numerazione progressiva, data, annotazione del committente e della sua provenienza e firma autografa dell’autore.

I disegni della raccolta non sono bozzetti preparatori, ma furono creati subito dopo l’opera su tela. Servivano a proteggere il “diritto d’autore”. Le dimensioni dei disegni sono diverse dall’originale e, in alcuni casi, anche le proporzioni sono leggermente differenti per adattarsi ai fogli da disegno.