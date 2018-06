Una piccola rassegna stampa sull’emergenza mediterranea

A cura di @Uqbal.

Gli articoli qui proposti passano in rassegna alcune delle questioni che si intrecciano con l’emergenza migranti in corso nel mar Mediterraneao.

Il New York Times si concentra sugli effetti imprevisti e non desiderati del soccorso in mare.

L’Agi ragiona sui costi dell’accoglienza.

Francesco Cancellato per Linkiesta, infine, sottolinea come gli attuali trattati e la legislazione italiana relativa all’immigrazione siano frutto dei governi di centro-destra di cui faceva parte.

Immagine da Pixabay.