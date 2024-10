USA 2024: gli anziani salveranno la Harris?

Su The New Yorker, Bill McKibben si chiede come voteranno gli anziani nelle prossime elezioni presidenziali (€ — alt).

Secondo McKibben Trump darebbe per scontata la vittoria in questa coorte, ma forse le cose stanno cambiando

È chiaro che Trump conta su questa fascia demografica per ottenere il suo sostegno, e con qualche ragione. Sia nel 2016 che nel 2020, secondo il Roper Center, gli elettori sopra i sessantacinque anni lo hanno appoggiato per il 52% contro il 45%, il suo margine più ampio in qualsiasi coorte di età. Ma ci sono segnali allettanti che indicano che questa volta potrebbe non essere così: l’ultimo sondaggio Times/Siena mostra Harris con un modesto vantaggio tra gli elettori più anziani. E un sondaggio dell’A.A.R.P. mostra che le donne sopra i cinquant’anni si sono spostate in modo più deciso verso Harris rispetto a qualsiasi altro gruppo, aumentando il loro sostegno al candidato democratico di quasi dieci punti nel corso dell’anno, il che è un salto enorme nella nostra politica in stallo. Tutto ciò coincide con quanto riferito dai nostri volontari nelle comunità di pensionati di tutto il Paese e ha almeno un po’ di senso se si ricorda che un altro modo di dire che una persona è vecchia è quello di dire che è diventata maggiorenne in un determinato periodo.