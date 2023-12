Usare i droni per mostrare gli edifici com’erano o come saranno

Come dare l’idea di come apparissero edifici ora in rovina quando erano interi?

A meno di ricostruirli fisicamente, cosa che attualmente architetti e sovraintendenze non vedono di buon occhio, ma che è stata usata nel passato per edifici come la Stoà di Attalo e il castello di Eilean Donan, quello che si può fare adesso sono ricostruzioni virtuali anche mediante l’uso della realtà aumentata: app che permettono di ricreare l’ambiente circostante com’era un tempo secondo le ricostruzioni sono disponibili ai visitatori in vari luoghi, come ad esempio l’Abbazia di Jumièges: sul sito Seine-Maritime si spiega come sia rivivere la storia del luogo in realtà aumentata.

Un’altra possibile alternativa è stata sviluppata dalla società di installazioni artistiche olandese DRIFT con la società di spettacoli luminosi con droni Cyberdrone e consiste nel ricreare le parti mancanti delle strutture con dei droni appositamente posizionati, come riporta questo articolo su Earthly Mission.

