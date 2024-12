Vecchia dischi e diritto d’autore

Su Rolling Stone, Jon Blistein parla della diatriba tra l’Internet Archive e le etichette musicali.

Le aziende hanno fatto causa ad Internet Archive per aver reso disponibili vecchi pezzi musicali senza il loro consenso. Alcuni artisti la pensano diversamente:

Palmer, in una dichiarazione condivisa con Rolling Stone, afferma: «È un pugno nello stomaco che sa di beffa per musicisti e pubblico vedere che Internet Archive potrebbe essere distrutto in nome della tutela dei musicisti. Per decenni, Internet Archive ha aiutato creatori di ogni genere quando nessun altro era lì a proteggerci, assicurandosi che vecchie registrazioni, spettacoli dal vivo, siti web come MTV News e altre informazioni e culture da tutto il mondo avessero un posto dove non sarebbero mai stati cancellati, ritagliandosi un rifugio in cui tutta quella creatività e narrazione fosse riconosciuta come un contributo di valore critico a un importante archivio storico».