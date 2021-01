Verso i passaporti medici [EN]

Fra non molto i passaporti medici potrebbero entrare nella quotidianità dei cittadini di molti Paesi. Alcuni progetti—fra cui quelli del consorzio Common Pass, quello di IBM, e quello di Linux Foundation Public Health—sono già in fase avanzata di sviluppo e diverse compagnie aeree si stanno attrezzando. Per poter volare, ma anche accedere ad un museo, o assistere ad concerto, o agli uffici di alcune società private, forse sarà necessario provare con un’app installata sul nostro cellulare che siamo stati vaccinati. Le app potrebbero anche contenere altri dati medici.

I problemi però non sono pochi. Oltre a quelli sulla privacy, non sappiamo ancora se un dato vaccino eviti ad una persona venuta in contatto col virus di trasmetterlo. L’efficacia del vaccino, poi, non è identica per tutti i vaccini.

Di questi problemi ci parla la CNN.

Immagine da Wikimedia Commons