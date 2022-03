Zeit è il nuovo singolo del gruppo musicale tedesco Rammstein, pubblicato il 10 marzo 2022 come primo estratto dall’album omonimo.

I Rammstein sono una band industrial metal tedesca, nota in tutto il mondo, oltre che per le sue sonorità a metà fra metal e elettronica, per la pirotecnia negli spettacoli live e per le provocazioni nei propri videoclip. Il profondo rapporto fra la musica dei Rammstein e il cinema è analizzato in questo articolo di Cinefacts.

Nel 1996 un buffo ometto del Montana stava viaggiando in automobile sorseggiando un buon caffè e rimuginando sul completamento del suo ultimo lungometraggio: Strade Perdute. Improvvisamente la stazione radio ruppe la monotonia di melodie orecchiabili, sparando nell’etere un pezzo dei Rammstein. Fu così che David Lynch, assieme ai Nine Inch Nails, Angelo Badalamenti e Marilyn Manson, contattò i sei di Berlino per costruire la colonna sonora delle sue Strade Perdute, scegliendo due brani dal repertorio della band tedesca: Rammstein – il cui testo racconta la tragedia di cui vi ho accennato all’inizio dell’articolo – e Heirate Mich, la disturbante storia di un uomo che, devastato per la morte dell’amata, arriva a prodursi in atti di necrofilia. La passione del “vecchio bastardo” per il gruppo metal, da allora, è rimasta intatta e immutata. A certificarlo c’è il video musicale di Rammstein, ottenuto dal montaggio (operato dallo stesso Lynch) fra alcuni live dei musicisti e una selezione di scene tratte da Strade Perdute. Senza considerare l’allegra fischiettata di Engel nella puntata 7 di Twin Peaks – The Return.

