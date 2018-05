I claim di hookii

Da ormai più di 3 anni siamo abituati ai tanti i claim che scorrono sotto il logo di hookii: sono brevi frasi che raccontano, quasi sempre con riferimenti impliciti, la genesi del sito.

Ad anni di distanza dalla sua nascita però la comunità si è evoluta ed arricchita di nuovi lettori e commentatori, che non sono necessariamente passati per Il Post e che non possono sempre comprendere il significato di diversi dei claim presenti.

Anche chi si affaccia su hookii oggi per la prima volta non viene aiutato dai claim a capire immediatamente e con un colpo d’occhio che cosa sia hookii.

Per questo motivo riteniamo necessario aggiornare i claim, riducendo drasticamente il numero di quelli attuali (mantenendone solo 1 o 2) ed aggiungendone di nuovi che possano essere maggiormente esplicativi riguardo la natura del sito.

A puro titolo di esempio possiamo citare i claim che sono stati inseriti sui profili social di hookii: su twitter con “un sito di notizie, fatto dai commentatori” e su facebook con “un aggregatore di notizie proposte dagli utenti, commentate dagli utenti, migliorate dagli utenti”.

L’idea è di avere:

– Un claim ufficiale, serio, del tipo: “Un sito di notizie commentato bene”

– Uno claim “goliardico” da usare tipo sulle magliette e altro merchandising, tipo “la mucca è caduta, ma non è morta..”

– Un terzo/quarto claim intermedi (o due seri e due “goliardici”).

Vi chiediamo quindi di aiutarci nella scelta, da una parte indicandoci i 3 claim già presenti a cui secondo voi proprio non è possibile rinunciare e dall’altra indicando nuovi claim, sulla falsariga di quelli social, che spieghino in poche parole (immaginate di avere a disposizione gli stessi caratteri di un tweet) che cosa è hookii.

Uno o due claim già presenti più votati verranno mantenuti e verranno introdotti uno o due dei nuovi claim proposti.

Le nuove proposte possono essere fatte sia qui, nei commenti su disqus, che nel post al Lab. La votazione sui vecchi claim invece, per motivi tecnici, sarà da fare esclusivamente rispondendo al sondaggio nel post del Lab.

Anche a seconda della quantità di nuove proposte i claim saranno quindi 3 o 4. Nell’ottica di coinvolgere il maggior numero di frequentatori del sito, le nuove proposte e i vecchi claim mantenuti saranno quelli che emergeranno tra il sondaggio e i commenti aperti a tutti, mentre in ottica di coinvolgere attivamente i soci nelle decisioni e nelle variazioni (anche apparentemente minori) che riguardano il sito, la scelta dei nuovi proposti sarà effettuata in un secondo tempo con un sondaggio tra i soci nella sezione dedicata al Lab.

Il sondaggio ed i commenti per le nuove proposte verranno chiusi lunedì 14 maggio alle ore 23.59.

