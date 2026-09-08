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Hookiifest 2026 – Inizia il conto alla rovescia…

8 Set 2026 di Consiglio Direttivo0 commenti

Bene Mandria!

L’HookiiFest 2026 si avvicina a grandi passi.

Ora ci servono i numeri definitivi, quindi quelli di voi che erano in forse prendano una decisione chiara.

Lo svolgimento sarà quello delle precedenti HookiiFest:

  • Il venerdì sera ritrovo informale con chi c’è per chiacchiere, sbevazzamenti (alcoolici e no), regolamenti di conti (tanto una chiesa dietro cui sfidarsi la si trova, siamo a Firenze…);
  • Il sabato: di mattina giro delle buchette del vino, con la storia che c’è dietro (si, ci saranno anche le degustazioni, non temete), poi pranzo, poi l’incontro con l’ospite della giornata, poi cena;
  • La domenica assemblea dei soci, e a seguire il pranzo sociale.

Vi chiediamo quindi di rispondere al questionario che troverete a questo link.

Avete tempo fino a sabato 12 settembre, quindi siate presti a dar risposta.

Per ora è tutto, a presto!


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