Hookiifest 2026 – Inizia il conto alla rovescia…

Bene Mandria!
L’HookiiFest 2026 si avvicina a grandi passi.
Ora ci servono i numeri definitivi, quindi quelli di voi che erano in forse prendano una decisione chiara.
Lo svolgimento sarà quello delle precedenti HookiiFest:
- Il venerdì sera ritrovo informale con chi c’è per chiacchiere, sbevazzamenti (alcoolici e no), regolamenti di conti (tanto una chiesa dietro cui sfidarsi la si trova, siamo a Firenze…);
- Il sabato: di mattina giro delle buchette del vino, con la storia che c’è dietro (si, ci saranno anche le degustazioni, non temete), poi pranzo, poi l’incontro con l’ospite della giornata, poi cena;
- La domenica assemblea dei soci, e a seguire il pranzo sociale.
Vi chiediamo quindi di rispondere al questionario che troverete a questo link.
Avete tempo fino a sabato 12 settembre, quindi siate presti a dar risposta.
Per ora è tutto, a presto!
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