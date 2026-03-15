Tesseramento 2026

Cari commentatori e lurker del sito, se vi siete mai chiesti come poter fare la differenza in questa comunità bovina, abbiamo la risposta giusta per voi! Associatevi a hookii e partecipate di persona alla prossima assemblea primaverile.

Tesserarsi non è necessario per supportare il sito e collaborare al suo mantenimento, ma associarsi consente di partecipare alla vita del sito e della sua comunità. Non perdete l’occasione di fare parte di qualcosa di speciale.

Cos’è hookii

Hookii è un’associazione senza scopo di lucro, fondata l’8 ottobre 2016 a Lodi e attualmente composta da una settantina di soci, nata per dare al sito su cui ci troviamo maggiori possibilità di manovra economiche e amministrative, per rendere i suoi meccanismi decisionali il più possibile chiari e trasparenti, per sviluppare ulteriormente le funzionalità del sito e per ampliare la comunità degli utenti attivamente partecipi.

Gli organi dell’associazione sono:

l’Assemblea dei soci : determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti. Si riunisce due volte l’anno, di cui una in autunno per l’hookiifest durante la quale i soci eleggono il Consiglio Direttivo, e una in primavera, in cui i soci approvano il bilancio consuntivo per l’anno trascorso e il bilancio preventivo per l’anno successivo.

: determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti. Si riunisce due volte l’anno, di cui una in autunno per l’hookiifest durante la quale i soci eleggono il Consiglio Direttivo, e una in primavera, in cui i soci approvano il bilancio consuntivo per l’anno trascorso e il bilancio preventivo per l’anno successivo. il Consiglio Direttivo: l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa. L’attuale Consiglio è stato eletto nell’assemblea del 19 ottobre 2025, è composto da cinque consiglieri (incluso il Presidente) e resterà in carica fino alla prossima assemblea autunnale.

l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa. L’attuale Consiglio è stato eletto nell’assemblea del 19 ottobre 2025, è composto da cinque consiglieri (incluso il Presidente) e resterà in carica fino alla prossima assemblea autunnale. il Collegio dei Garanti: ha lo scopo di risolvere qualsiasi controversia che riguardi l’esecuzione o l’interpretazione dello statuto. È composto da tre membri e viene nominato ogni tre anni dall’Assemblea.

Il sito non viene direttamente gestito dagli organi associativi, ma dai gruppi operativi che svolgono la propria attività in piena autonomia. Questi sono attualmente:

il gruppo editor (le marmotte!), che si occupa di tutta la gestione editoriale del sito e di revisionare e pubblicare le segnalazioni degli articoli

(le marmotte!), che si occupa di tutta la gestione editoriale del sito e di revisionare e pubblicare le segnalazioni degli articoli il gruppo tecnico , che si occupa delle questioni informatiche riguardanti il sito ed il suo funzionamento

, che si occupa delle questioni informatiche riguardanti il sito ed il suo funzionamento il gruppo dei moderatori, che si occupa di gestire la moderazione dei commenti

È aperto il tesseramento per il 2026

L’Associazione è aperta a chiunque condivida le finalità, i principi e le norme dello Statuto. Si può diventare soci seguendo le istruzioni descritte qui, che prevedono in pratica la compilazione di un modulo con alcuni dati personali e la sua spedizione all’indirizzo email dell’Associazione, con l’impegno di pagare la quota associativa annuale di 30 € (ridotta a 20 € per coloro che non abbiano ancora compiuto 26 anni) tramite bonifico o PayPal*. I dati personali dei soci, che ci servono per ragioni burocratiche e di trasparenza, non vengono in alcun modo divulgati senza l’autorizzazione degli interessati. Per chi è già socio, il rinnovo è automatico e basta pagare la quota annuale per il 2026.

Ovviamente non è richiesto essere soci per usare le funzionalità di hookii: non dovete essere soci per commentare e per segnalare articoli. Se invece volete dare il vostro sostegno o il vostro contributo a hookii, partecipare attivamente alla vita del sito ed essere coinvolti nelle decisioni che lo riguardano, diventare un socio è il passo naturale da compiere: i soci votano in assemblea ed eleggono il CD.

La quota associativa annuale è il principale mezzo attraverso cui riusciamo a coprire le spese di hookii, che sono composte in gran parte da spese di hosting e organizzazione dei raduni. Oltre al versamento della quota associativa annuale e al rispetto dello Statuto e del Regolamento, non si richiede ai soci senza particolari incarichi alcuno sforzo in termini di tempo o risorse. Tra l’altro, pur facendoci molto piacere la vostra presenza, alle due assemblee annuali si può anche partecipare per delega.

Hookii non inserisce pubblicità sulle sue pagine e si basa quindi su volontariato ed autofinanziamento. Per aiutarci puoi diventare socio dell’associazione o donare anche solo pochi euro.

Come donare a hookii o pagare la quota associativa

Scegli il metodo di pagamento, tenendo a mente che:

– con bonifico: zero commissioni! Tutto quello che versi va a hookii.

– con PayPal: *4,5% di commissioni (es. quota: arrivano 28,63€ invece che 30€)

quindi, se puoi, fai un bonifico. Compila la causale o, in PayPal, le note/commenti per il venditore.

per associarti o rinnovare la quota annuale: nickname su hookii / nome cognome + quota aaaa (anno)

per donare: “Erogazione liberale”.

Effettua il pagamento.

Non sempre riusciamo a mandare la conferma del pagamento, ci scusiamo.

Coordinate bancarie

Associazione hookii

Banca Intesa Sanpaolo

Codice IBAN: IT25N0306909606100000148849

Carte o conto PayPal







Grazie!