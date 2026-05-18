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Muccard 2026: la vincitrice

18 Mag 2026 di Consiglio Direttivo0 commenti

Ricorda, Frodo, l’immagine vincitrice non è mai in ritardo, né in anticipo, ma arriva esattamente quando deve arrivare

Cari Mukki, eccoci.

Presentiamo l’immagine vincitrice.

[rullo di tamburi……]

Con 121 voti, ecco a voi la tessera di Hookii 2026, inviata da Nessuno:

La prima classificata

Al secondo posto, con 110 voti, inviata da kelith:

Seconda classificata

Al terzo posto, con 102 voti, inviata da Dave:

Terza classificata

Al quarto posto, con 98 voti, inviata da Oloap:

Quarta classificata

 

Menzione d’onore per l’immagine fuori concorso inviata da Namelotron:

Complimenti a tutti, e arrivederci al prossimo anno.


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