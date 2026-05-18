Muccard 2026: la vincitrice

Ricorda, Frodo, l’immagine vincitrice non è mai in ritardo, né in anticipo, ma arriva esattamente quando deve arrivare
Cari Mukki, eccoci.
Presentiamo l’immagine vincitrice.[rullo di tamburi……]
Con 121 voti, ecco a voi la tessera di Hookii 2026, inviata da Nessuno:
Al secondo posto, con 110 voti, inviata da kelith:
Al terzo posto, con 102 voti, inviata da Dave:
Al quarto posto, con 98 voti, inviata da Oloap:
Menzione d’onore per l’immagine fuori concorso inviata da Namelotron:
Complimenti a tutti, e arrivederci al prossimo anno.
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