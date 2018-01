La strana storia di IsiameD e del finanziamento in Finanziaria

A cura di @Lowresolution.

Nella Legge di Bilancio 2018 appena approvata dal Governo Gentiloni è contenuto un finanziamento di 3 milioni, un milione all’anno per tre anni, per “digitalizzare il made in Italy” a favore di una società che si chiama IsiameD”, Istituto italiano per l’Asia e il Mediterraneo.

La società è sconosciuta nel mondo digitale italiano, e sembra sia stata ri-fondata pochi giorni prima dell’approvazione dell’emendamento. La notizia è uscita su vari siti ed è arrivata fino al Ministro Calenda che dichiara di non saperne niente. Alcuni giornali l’hanno definita una “marchetta necessaria”, voluta dai senatori di Ala per l’approvazione della finanziaria.

Negli utlimi giorni sono usciti anche degli articoli scritti da uno dei fondatori che parlano della “necessità della promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell’agroalimentare, dello sport e della smart city“, e che invece di fare chiarezza hanno solo peggiorato le cose aumentando ulteriormente le polemiche.

La strana storia di Isiamed è ricostruita su Tech Economy da Stefano Epifani