10 anni con Hayao Miyazaki

Un esclusivo documentario di NHK World in 4 parti mostra il processo creativo di Hayao Miyazaki. Un regista di NHK ha seguito Miyazaki nel suo lavoro e nella sua quotidianità per 10 anni. La prima parte documenta la nascita di Ponyo sulla scogliera e il difficile rapporto di Miyazaki con il figlio Goro.

An exclusive, behind-the-scenes look at the genius of Japan’s foremost living film director, Hayao Miyazaki — creator of some of the world’s most iconic and enduring anime feature films. Miyazaki allowed a single documentary filmmaker to shadow him at work, as he dreamed up characters and plot lines for what would become his 2008 blockbuster, “Ponyo on the Cliff by the Sea.” Miyazaki explores the limits of his physical ability and imagination to conjure up memorable protagonists. This program is the first of a 4-part documentary, “10 Years with Hayao Miyazaki.”