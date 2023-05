200 auto d’epoca ritrovate e messe all’asta (l’asta termina il 7/6/23)

Michele di Mauro su Agorauto racconta la storia del ritrovamento nei Paesi Bassi di un’incredibile raccolta di 230 auto classiche, la collezione Palmen.

La collezione è stata a lungo trascurata e quasi nessuno era a conoscenza della sua esistenza e dell’importanza dei suoi pezzi. Nessuno sapeva cosa ospitassero quei capannoni, finchè il dealer internazionale Gallery Aaldering non ha annunciato che venderà la collezione attraverso un’importante asta online dedicata.

Il signor Palmen ha iniziato ad accumulare auto d’epoca e da collezione circa quarant’anni fa a Dordrecht, nei Paesi Bassi, conservandole in tre diversi edifici, due capannoni e una chiesa sconsacrata, dove fortunatamente si sono mantenute in buono stato. Oltre 230 tra Maserati, Lancia, Ferrari, Alfa Romeo, Jaguar, Aston Martin, BMW e molto altro ancora, di tutte le epoche, incluse diverse rarità come Villard e Monica , la cui vendita è stata annunciata, con una piccola anteprima, durante l’ultima edizione di Techno Classica Essen . Qualcosa di dimensioni tali da rappresentare un unicum; difficilmente rivedremo a breve una collezione di questo calibro e in queste condizioni.

La collezione sulle pagine di Gallery Aaldering, il concessionario specializzato in auto d’epoca che sta mettendo all’asta le auto di questa collezione.

A curare questa straordinaria collezione di veicoli, abbiamo visto, c’è Gallery Aaldering, un concessionario specializzato in auto d’epoca con sede a Brummen, nei Paesi Bassi. La galleria Aaldering è gestita da Nico Aaldering e suo figlio Nick, ed è un’autorità in materia, almeno nei Paesi Bassi. Questa azienda a conduzione familiare è in attività dal 1975 ed è alimentata da una profonda passione per tutto ciò che ha quattro ruote e un motore. Trascorrere del tempo lì è un must per qualsiasi appassionato di auto, dato che il salone (il termine è riduttivo) è aperto al pubblico. Gli Aaldering lavoreranno in tandem con Classic Car Auctions; gestire una quantità così grande di auto speciali è tutt’altro che facile e anche uno specialista come Gallery Aaldering ha avuto bisogno di un supporto. Classic Car Auctions ha pure sede nei Paesi Bassi ed è specializzata nell’organizzazione di aste mensili con auto d’epoca e youngtimer, e ospiterà una tre giorni per visionare i lotti (il 27, 28 e 29 maggio) mentre l’asta vera e propria, che si terrà online, si chiuderà il 7 giugno.