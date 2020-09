77a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 9

In questo penultimo giorno di proiezioni qui al Lido sono previsti altri due film in concorso: Und morgen die ganze Welt (And Tomorrow The Entire World) di Julia Von Heinz e Nuevo orden (New Order) di Michel Franco.

Ieri è stata la volta dell’emozionante Le Sorelle Macaluso di Emma Dante, ultimo film italiano in concorso (qui potete leggere la recensione di Gabriella Giliberti) e di Spy no Tsuma (Wife of a Spy) di Kurosawa Kiyoshi (qui trovate la recensione di Gabriele Niola).

Qui potete vedere la videorensione di Aló di “Le Sorelle Macaluso”