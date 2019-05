A moment that changed me: listening to, rather than trying to fix, my suicidal wife

A cura di @Perodatrent.

Per la serie “A moment thad changed me” il Guardian pubblica le parole del marito di una donna cui i medici hanno diagnosticato differenti episodi di malattie mentali con idee suicide.

In occasione del primo episodio era terrorizzato dall’idea che le idee suicide potessero essere messe in pratica, e ci racconta come cercava di intervenire con tutte le precauzioni necessarie per evitarlo.

Someone I loved was in pain, and I needed to do something about it.

“Doing something” meant reminding her of all the reasons it was worth staying alive – how good we had it, how much our families loved us, how much there was to look forward to. It almost became a script, a choreographed dance: she told me she felt suicidal; I tried to overwhelm her feelings with why she shouldn’t feel that way.