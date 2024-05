Al Centre Pompidou la mostra evento sul fumetto

Il Centre Pompidou a Parigi ospita una mostra senza precedenti dedicata al fumetto, intitolata “La BD à tous les étages”. Ne parla Alex Urso su Artribune.

Questa esposizione, che si svolge dal 29 maggio al 4 novembre 2024, occupa tutti i sei piani dell’istituzione parigina.

Che la Francia sia legata al fumetto da una lunga tradizione è cosa nota, a conferma di un mercato – quello della “bande dessinée” – solidissimo e costruito da un bacino di lettori disposti a spendere per la nona arte più che in molti altri Paesi d’Europa. Stando ai dati elaborati da GfK, nel 2023 sono stati venduti sul territorio transalpino oltre 75 milioni di comics, generando un fatturato di 877 milioni di euro: numeri sbalorditivi, difficilmente accostabili a quelli che abitualmente si registrano in altre nazioni del vecchio continente. A confermare questa felice tendenza è ora una delle istituzioni simbolo dell’arte e della cultura francesi, il Centre Pompidou di Parigi, che ha deciso di accendere i riflettori proprio sui maestri della nona arte, rivolgendo un omaggio senza precedenti a questo genere letterario.

La mostra è stata curata da Anne Lemonnier ed Emmanuèle Payen, con il supporto degli esperti Thierry Groensteen e Lucas Hureau. Ogni piano dell’edificio progettato da Renzo Piano è stato trasformato in un piccolo universo tematico, in una rassegna di argomenti e personaggi che hanno segnato la storia del fumetto.

I visitatori avranno la sensazione di sfogliare le pagine di una grande enciclopedia dedicata a questa forma di letteratura.

Comics, 1964 – 2024: coprirà l’evoluzione del fumetto dal secondo Dopoguerra a oggi, in un’ampia rassegna che copre sessant’anni di storia della nona arte.

Maestri del Fumetto: questa mostra celebra invece i grandi maestri del fumetto, Hugo Pratt, Hergé, Anna Sommer e Lorenzo Mattotti tra gli altri.

ActuaBD presenta così questa mostra-evento:

Quest’estate non sarà interamente dedicata alle Olimpiadi e allo sport. Anche per il fumetto il momento è notevole: un’importante istituzione culturale gli dedicherà quella che sarà la più importante mostra mai realizzata sulla 9° arte in Francia. Il suo titolo? “Fumetti a tutti i livelli”. Abbraccia una vasta gamma di argomenti, ma ha il merito di insistere su un punto: i fumetti occupano un posto di rilievo in un rinomato istituto culturale, una mecca della creazione contemporanea: il Centre Pompidou. L’evento è organizzato in sei percorsi. Ognuno affronta un aspetto del fumetto. Una prima mostra propone un dialogo tra i tre principali centri di produzione del fumetto: il fumetto europeo, il manga asiatico e il fumetto americano, che riunirà un gran numero di opere e autori, da Hergé a Breccia, da Philippe Druillet a Chantal Montellier, da Moebius a Eric Lambé, da Marjane Satrapi a David B, da Nicole Claveloux a Edmond Baudoin… Nella seconda mostra, all’interno della collezione permanente, i curatori scelgono di confrontare le opere di autori contemporanei con quelle di artisti famosi, come Balthus con Blutch, Jules Pascin con Joann Sfar, Paul Klee con Brecht Evens, Robert Doisneau con Emmanuel Guibert, o Mark Rothko con Catherine Meurisse. Accanto a questo contrappunto, sei piccole installazioni monografiche di autori chiave della storia del fumetto: Winsor McCay, Geo McManus, Georges Herriman, Hergé, Edmond-François Calvo e Will Eisner.