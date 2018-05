Amélie, la rovina di una generazione

Su suggerimento di MachoMan

Il favoloso mondo di Amélie è stato un film di enorme successo, acclamato ed amato per la sua atmosfera dolce e sognante. Sofia Torre, però, è di tutt’altro avviso e lo argomenta per The Vision:

Il favoloso mondo di Amélie ha contribuito ad annullare anni di rivendicazioni femministe fornendo una rappresentazione completamente falsa e passiva della sessualità e del desiderio femminile. Amélie ha le stesse pulsioni sessuali di un tostapane: quando qualcuno decide di accenderla, lei si scalda, anche se la proposta “non è all’altezza delle sue aspettative”.

Immagine: Alice Barigelli su Flickr