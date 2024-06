Antifascismo e anticomunismo, un po’ d’ordine

In un articolo pubblicato su Doppiozero, Mario Barenghi spiega le ragioni per cui non è corretto mettere sullo stesso piano fascismo e comunismo e, di conseguenza, antifascismo e anticomunismo.

Prima di tracciare una breve storia della nascita e delle caratteristiche di fascismo e comunismo Barenghi scrive:

Fascismo e comunismo sono fenomeni così diversi, per complessità intrinseca e per estensione cronologica, che accostarli tranquillamente, non che equipararli, è operazione impropria, fuorviante, e non di rado intellettualmente disonesta. Vero è che le dittature comuniste sono, in quanto dittature, deprecabili quanto lo è stato la dittatura fascista. Ma il fascismo è stato solo una dittatura, mentre il comunismo, piaccia o non piaccia, è stato molto di più che un regime politico affermatosi in alcuni Paesi: è stato anche un progetto politico che ha accompagnato e alimentato la crescita democratica all’interno dei sistemi liberali, contribuendo di fatto al loro radicamento sociale.