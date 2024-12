Architettura: 10 progetti mai realizzati

Domus presenta dieci progetti architettonici che non hanno visto la luce.

Dal grattacielo di Gaudí per New York, alla Potsdamer Platz di Libeskind, abbiamo selezionato 10 progetti che, anche senza aver mai visto la luce del sole, hanno fatto la storia. Si potrebbe scrivere una storia dell’architettura partendo solo da quegli edifici che non sono mai usciti “dalla carta”, dalla dimensione virtuale della rappresentazione. Ci sono stati maestri del moderno, da Le Corbusier, a Mies van der Rohe a Frank Lloyd Wright che nell’architettura non realizzata, hanno mostrato i tratti più forti delle loro filosofie, traducendo movimenti artistici in fatti costruiti, sfidando in verticale le possibilità di una tecnologia in crescita incessante, reinterpretando in architetture nuove gli elementi del contesto.