Arcuri e le «mascherine pericolose»: chiesto il processo per l’ex commissario. Dispositivi “dannosi per la salute”

Valentina Errante su Il Messaggero parla del processo per le «mascherine pericolose», procedimento che vede coinvolto l’ex commissario Domenico Arcuri.

Ottocento milioni di mascherine irregolari e pericolose per la salute, utilizzate dai medici in piena emergenza Covid. Dispositivi di protezione pagati dalla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri con cospicui anticipi, prima delle verifiche di conformità previste dalla legge. Una fornitura pagata un miliardo e 251 milioni di euro con i fondi speciali della presidenza del Consiglio, preceduta da una trattativa nella quale i mediatori italiani, che hanno incassato provvigioni a sei zeri dalle società di Hong Kong, non sono stati menzionati, anche se la legge prevedeva una rendicontazione. Per queste scelte, che hanno determinato una posizione di «vantaggio patrimoniale» ai fornitori, adesso, la procura ha chiesto il processo per Arcuri, quattro società e altre undici persone, tra le quali Antonio Fabbrocini, responsabile unico del procedimento, che, oltre a rispondere di abuso d’ufficio, come l’ex commissario, dovrà difendersi anche dall’accusa di frode in pubbliche forniture e falso in atto pubblico, per avere indotto «il Cts ad attestare falsamente la conformità dei presidi sanitari importati alle norme».