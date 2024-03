Assemblea primaverile 2024

Gentili soci di Hookii,

ci rivolgiamo a voi ringraziandovi innanzitutto per aver voluto dare fiducia a questa strana e originale esperienza di comunità che tiene vivo un sito di informazione libera, indipendente e molto variegata.

Un’associazione ha anche qualche obbligo al quale rispondere e uno di questi è

l’ASSEMBLEA ANNUALE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L’edizione primaverile, costretta dagli eventi, è stata organizzata negli ultimi anni solamente on-line, ma quest’anno riusciamo finalmente a ritrovarci di persona.

Avremmo potuto trattarla come una noiosa assemblea di condominio e fissare la data della convocazione un giorno della settimana alle 19 così, dopo una mezzoretta, alle persone viene fame e la faccenda si risolve rapidamente.

Noi però siamo gente perbene e di cultura e abbiamo scelto l’opzione da consiglio d’amministrazione delle multinazionali e ci riuniremo a mercati azionari chiusi

Domenica 21 aprile, alle ore 10,30

presso la CASA DEL QUARTIERE di SAN SALVARIO

Torino, via Morgari 14



La struttura si trova a circa 1,5 km dalla stazione di Porta Nuova e la sala riunioni a noi riservata aprirà alle 10.00.

Vi aspettiamo tutti… sì, aspettiamo anche voi che abitate dall’altra parte del mondo, tanto è domenica… che c’avete da fare?

Chi proprio è occupato in altre attività che non vogliamo sapere, potrà sempre partecipare on line oppure può incaricare altri soci utilizzando l’apposita delega.

Ai presenti verrà consegnata la TESSERA del DECENNALE di HOOKII, frutto di un concorso che ha visto la vittoria di… Nessuno!

A chi non potrà essere presente a Torino, la tesserà verrà inviata per posta nei giorni successivi. Sappiamo dove trovarvi… sempre che ci abbiate lasciato il vostro indirizzo aggiornato.

Pensiamo di cavarcela in tempi ragionevoli e quindi, dopo l’assemblea possiamo pranzare tutti assieme in un luogo che, adesso, non vogliamo svelarvi (perché ancora non sappiamo quale sia), ma su cui vi aggiorneremo al più presto.

Per fare tutto questo abbiamo bisogno di sapere chi ha intenzione di partecipare entro il 7 aprile (però prima ci date conferma più è facile per noi organizzare), così da prenotare sala e ristorante. Pur essendo un momento associativo, l’occasione conviviale che offre l’assemblea è naturalmente aperta anche ai non soci e a eventuali accompagnatori.

Se voleste approfittare del fine settimana per visitare la capitale sabauda, c’è l’intenzione di organizzare qualcosa anche per il sabato sera, ma su questo punto ci si aggiornerà più avanti.



A parte le incombenze statutarie, incontrare di persona gli utenti con i quali si scambiano quotidianamente idee, battute, opinioni e meme si è finora rivelato un bel modo per tenere viva questa esperienza. Vi aspettiamo!