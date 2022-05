Autopsie aperte al pubblico: intrattenimento o scienza?

La contea di Multnomah ha vietato le «autopsie aperte al pubblico».

Quando David Saunders, un uomo di 98 anni della Louisiana, è morto di COVID-19 nell’agosto 2021, sua moglie ha donato il suo corpo per la ricerca medica. Non avrebbe mai immaginato che mesi dopo, il corpo del veterano della seconda guerra mondiale e della guerra di Corea sarebbe saltato fuori a 2.500 miglia di distanza, sezionato in una sala da ballo di un hotel di Portland per pubblico pagante.

«Sono profondamente ferita e frustrata per non essere stata in grado di salvare mio marito dalla violazione dei suoi resti», ha detto la sua vedova, Elsie Saunders. «Sono stata ingannata da persone egoiste e coinvolte per il loro guadagno personale e monetario».