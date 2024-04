Bhookii Aprile 2024

Come ogni anno, anche nel 2024 un po’ di libri diventano di pubblico dominio.

Sicuramente il caso più noto di quest’anno è Topolino, che nella primissima versione non è più controllato dalla Disney – ne avevamo parlato a gennaio – ma ci sono molti altri celebri autori che sono liberamente fruibili. Come per esempio le lettere di Frida Kahlo, o i drammi di Jacinto Benavente o i testi di Colette.

O persino John Ronald Reuel Tolkien, anche se non proprio in tutti i Paesi.

Perché, come ci spiega bene questo articolo, il diritto d’autore (o meglio la scadenza del) varia da nazione a nazione. In particolare, anche se un’opera diventa di pubblico dominio non significa che diventi “gratuita” (stampare libri continua a costare) né che siano “libere” anche le traduzioni. Per esempio, se volessimo leggere oggi L’amante di Lady Chatterley potremmo sicuramente farlo in digitale grazie a Project Gutenberg ma, ovviamente, non in italiano perché la traduzione del 1989 è ancora coperta da copyright…

Quali titoli diventati di pubblico dominio quest’anno consigliate?