Bhookii Gennaio 2023

A chi non piacciono i libri sugli animali? Non quelli “fantastici” in cui gli animali parlano – come quelli di Narnia, per intenderci – ma quelli in cui gli animali si comportano come animali eppure sono i protagonisti del libro.

Il blog Duecento pagine ci propone una lista di 15 titoli, tra cui ovviamente non poteva mancare il celeberrimo La collina dei conigli – che però è borderline con quello che intendo io perché i conigli in questone sono sì animali che non parlano con gli esseri umani ma ugualmente si comportano in modo “strano”.

Se volete una lista “più glamour”, c’è l’elenco stilato da ELLE ad includere più cani e gatti in ambiente “cittadino”; per una lista più recente c’è invece il blog Il mestiere di leggere con altri sei romanzi decisamente originali.

Personalmente vorrei includere nella categoria anche i libri scritti da naturalisti o medici veterinari, come quelli di Gerald Durrel o di James Herriot (sono solo i primi due nomi che mi vengono in mente, e sono probabilmente più accessibili rispetto ai diari di Darwin).

