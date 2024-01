Bhookii Gennaio 2024

Le festività natalizie sono ormai concluse (non è vero, manca ancora l’Epifania che tutte le feste si porta via), ma questo mese vorrei proporre come argomento la letteratura natalizia, ossia tutte quelle opere che ruotano intorno alla Natività del Signore (o alla sua declinazione commerciale per chi non crede).

Rai Cultura ci aveva già pensato nel 2019, con una carrellata di opere molto variegate da cui manca, stranamente, la poesia che forse più di ogni altra cosa ha influenzato la concezione moderna del Natale: A Visit from St. Nicholas, forse meglio nota per la sua prima strofa come ‘Twas the Night Before Christmas.

Anche se in Italia avevamo già poesie sul Natale nel’Duecento, come ci informa questo elenco di poeti e scrittori italiani che hanno dedicato opere a questo momento particolare.

E voi, avete dei titoli legati alle feste di dicembre che volete consigliare? O se volete raccontarci quali titoli Babbo Natale (o Santa Lucia, o Gesù Bambino o i Re Magi) vi hanno portato sotto l’albero il posto giusto è sempre questo!