Bhookii Maggio 2024

Cogliendo lo spunto di Dan Marinos nel g-audio di Aprile, e cioè che “i film sugli artisti musicali fanno quasi sempre schifo”, mi sono domandato se anche i libri sugli artisti musicali fossero altrettanto pessimi.

Innanzitutto bisogna distinguere tra differenti tipologie di libri. Perché per esempio Radio Capital propone un elenco dei 10 migliori libri musicali di tutti i tempi in cui però mette sia autobiografie che libri sulla vita dei cantanti che romanzi (come Alta Fedeltà di Hornby) che parlano di musica.

Però è evidente che i diari di Amy Winehouse siano un qualcosa di molto diverso da Life di Keith Richards, e che per quanto possa essere affascinante Hornby, il suo è un romanzo e non è vita vera.

Personalmente sono dell’idea che per poter capire se la biografia di un musicista sia o meno valida – sempre che non sia autobiografia, ovviamente – bisogni essere già dei fan sfegatati e conoscere già un sacco di aneddoti e retroscena; non basta, insomma, che sia scritta bene e sia avvincente, come invece si può fare con l’equivalente cinematografico, per renderne soddisfacente la fruizione. Sicuramente è anche un probema di media, nel senso che sulla pagina è più difficile rendere giustizia ad un brano musicale senza appiattirlo o trasformalo in una mera annotazione diaristica.

Quindi, quali sono i vostri consigli?