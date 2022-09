Botanica tirannica [EN]

Termina nelle prime settimane di settembre al Museo Ebraico di San Paolo del Brasile la mostra Botanica Tirannica, allestita dall’artista Giselle Beiguelman e curata da Ilana Feldman, come racconta Art Review.

Riunendo immagini e video prodotti con l’IA e un saggio audiovisivo, l’artista propone un’indagine estetica e concettuale sull’immaginario colonialista presente nel processo di denominazione della natura, le cui specie, nel caso delle cosiddette piante “infestanti”, ricevono nomi offensivi, razzisti e misogini.

Alcune di queste piante hanno nomi comuni in portoghese che suonano così: Ebreo errante (Tradescantia zebrina), Treccia zingara (Senecio jacobsenii), Spina ebrea (Euphorbia tirucalli). Le piante tradizionalmente etichettate con riferimenti antisemiti erano invariabilmente specie considerate “invasive”, inclini a prendere il controllo di un giardino se il giardiniere non si cura di controllarle.

Altri nomi strizzano l’occhio alle caricature fisiche con un sottofondo razzista.

Other plant names nod to physical caricatures. In Brazil the ornamental Thunbergia alata flower, with its big wide yellow petals that conjoin in a dark central hole, is known as the ‘Mulatto girl’s bottom’ (‘mulatto’ refers to people of mixed African and European ancestry); the tangled climbing vines of Muehlenbeckia complexa is referred to as the ‘Cabelo-de-negro’ (‘Hair of a Black Man’). This caricature of the Black body summons up histories of exoticisation and slavery.