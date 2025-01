Business stellare

Emilio Cozzi su il Tascabile presenta un estratto del suo libro “Geopolitica dello Spazio. Storia, economia e futuro di un nuovo continente” (Il Saggiatore, 2024) .

Dopo settant’anni dalla storica presentazione dei Mercury Seven, l’industria spaziale sta vivendo un’espansione senza precedenti con molte nazioni e aziende pronte a investire in questo settore per prestigio e profitto. Attività come l’agricoltura di precisione e il commercio dipendono sempre più dai dati satellitari.

La possibilità di ottenere informazioni dallo spazio ha creato nuove opportunità economiche, con settori che genereranno più del 60% dell’economia spaziale entro il 2035. In particolare, l’Internet of Things sta unendo dispositivi e tecnologie, rendendo l’influenza dello spazio sempre più presente nella vita quotidiana.

La tecnologia spaziale, come il GPS, che originariamente serviva per scopi militari, ora semplifica la vita di tutti. Il numero di satelliti in orbita sta crescendo rapidamente: nel 2023, ci sono stati oltre 7.560 satelliti operativi, con un significativo aumento dei lanci. Il 2022 ha visto un record di 180 lanci di successo, principalmente grazie a società come SpaceX, che ha lanciato razzi a una velocità senza precedenti.

L’interesse globale per lo spazio ha portato a un aumento del giro di affari, superando i 100 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2021. Questo incremento è guidato dalla diminuzione dei costi di lancio e dallo sviluppo tecnologico, oltre alla miniaturizzazione dei satelliti. Le attività spaziali ora si intrecciano con molti settori, come la difesa e la gestione ambientale e gli investimenti in questo campo sono considerati parte degli aiuti ai paesi in via di sviluppo.

Le innovazioni tecnologiche richiamano sempre più capitali e il settore spaziale cresce di pari passo con le nuove startup fondate in tutto il mondo, il che indica un mercato potenzialmente globale e extraplanetario. La crescita dell’economia spaziale suggerisce che nel futuro le sue attività diventeranno sempre più integrate con i servizi e i prodotti sulla Terra.