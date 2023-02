UFO78: cambiare la realtà guardando il cielo

Jacobin Italia pubblica un’intervista agli autori di UFO 78, l’ultimo romanzo del collettivo Wu Ming.

Wu Ming 4: Il 1978 è un anno spartiacque. Da un lato, come dicevi, porta a compimento alcune conquiste di un percorso decennale di lotte, dall’altro inaugura qualcosa di nuovo proprio a partire dal sequestro Moro. Si tratta infatti della prima «grande emergenza» e crea quasi un modello di governo in Italia: da quel momento in poi ci abitueremo a essere governati da uno stato di emergenza che ne sostituisce un altro e diventa quindi la normalità.

Sempre in quell’anno iniziano i primi segnali di una tendenza culturale e sociale nuova. Al cinema nel ‘78 non c’è soltanto Incontri ravvicinati del terzo tipo, è anche l’anno di John Travolta e de La febbre del sabato sera, film che determina un cambiamento epocale: inizia a impazzare la disco music, la vita si sposta progressivamente dalle strade e dalle piazze – che erano state il luogo di incontro e conflitto per un decennio – in luoghi più chiusi, le discoteche e le case. Il 1978 è poi l’anno dove per la prima volta sui grandi quotidiani italiani compaiono notizie che prima non comparivano: se fino ad allora i giornali ruotavano intorno alla politica e ai cataclismi naturali, da lì in poi iniziano ad avere risalto notizie frivole e mondane legate al privato. Si tratta di una strategia, di un modo per favorire un rientro nel privato dopo dieci anni di impegno collettivo di massa, dando sempre più spazio a notizie slegate da problematiche sociali.