Canon il burbero

Riducendone i difetti, la giapponese Canon sta sviluppando la NIL (Nano Imprint Lithography o litografia a nanostampa), tecnica già conosciuta da decenni, proponendola come alternativa più economica e con meno lavorazioni nel produrre microchip a scala nanometrica, rispetto alla fotolitografia EUV dell’olandese ASML.

Entrambe concorrono alla futura superiorità strategica nell’industria dei fondamentali processori ad altre prestazioni.

In questo articolo Canon spiega in cosa consiste la litografia a nanostampa, e come può essere utilizzata per portare avanti l’evoluzione della miniaturizzazione dei dispositivi elettronici.

Attualmente l’azienda che predomina sul mercato nella produzione di microchip a scala nanometrica è l’olandese ASML, ma in questo articolo e nel video che segue, Roberto Pezzali, della redazione della rivista Digital Day, spiega come Canon potrebbe riuscire a superare ASML: l’azienda giapponese ha infatti annunciato di aver sviluppato una nuova tecnica di stampa più precisa e meno costosa di quelle attualmente in uso.

Nel video seguente, realizzato dal canale Youtube Asianometry, viene spiegato, con dovizia di particolari, in cosa consiste la litografia a nanostampa (definita direttamente NIL).

Il video, della durata di circa 20 minuti, inizia con una descrizione della litografia ottica, tecnica attualmente più utilizzata per la produzione di microchip in quanto unisce accuratezza nel prodotto finito e tempistiche di produzione adatte alle necessità dell’industria.

Passa poi a raccontare che la NIL è stata inventata nel 1995 dal professor Stephen Y Cho mentre lavorava per l’Università del Minnesota, e descrive il modo di produzione ed i processi produttivi a cui il professor Cho ed il suo gruppo di ricerca si sono ispirati per gli studi sulla NIL, tra i quali troviamo la produzione dei CD.

For inspiration, Chou cited “imprint technology for compression masking of thermoplastic polymers”. Essentially, it is where you take a pre-heated plastic material, put it into a heated mask cavity and then close the mask. The plastic resist is forced into the mask’s shape – ergo the name “compression masking”.

Most notably, we use it to produce Compact Discs, or CDs.

For those who may not be familiar, CDs are kind of like an offline Spotify playlist that you cannot edit – taking the physical form of a small, silver-colored frisbee.