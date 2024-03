Canva ha acquisito Affinity

Canva, la piattaforma australiana di progettazione grafica online, ha acquistato l’inglese Serif, azienda software inglese nota per la suite Affinity (Publisher, Photo e Design).

L’annuncio è stato dato dal CEO di Affinity Ashley Hewson, sui profili social dell’azienda:

Today marks a momentous new chapter in our journey together. Affinity is joining the Canva family: https://t.co/j6f5odfu4k#Affinity #Canva pic.twitter.com/g0UG4VnIFX — Affinity (@affinitybyserif) March 26, 2024

nonchè nel sito di Canva.

Secondo le letture della prima ora, la mossa servirebbe a Canva per competere con Adobe nel mercato del software di design per uso professionale. Canva ha operato finora come piattaforma web, senza avere tra i suoi prodotti dei software simili a quelli per cui è nota Adobe: Photoshop, InDesign e Illustrator. L’aquisizione sembra motivata dall’intenzione di colmare questa mancanza, dal momento che la suite Affinity contiene applicazioni analoghe, seppur con una reputazione inferiore tra i professionisti del settore.

A essere preoccupati sono gli utenti di Affinity, che temono sia giunta la fine del modello di business che ha fin qui retto Serif e che è opposto a quello di Canva. Serif ha infatti finora venduto i propri prodotti con licenze di installazione multi-piattaforma, mentre Canva non vende software ma guadagna dagli abbonamenti sottoscritti dagli utenti.