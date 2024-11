Cercasi Marmotte per un Natale più dolce!

Cari amici di hookii,

dopo il mitico raduno romano e in vista delle feste, siamo qui a chiedere il vostro aiuto. Vorremmo poter cominciare l’anno nuovo con un team di editor rinforzato e pieno di energia perché ci sarà da incartare tanta cioccolata.

Negli ultimi mesi, abbiamo raddoppiato le uscite giornaliere e arricchito i weekend con nuove rubriche. Stiamo anche lavorando sodo per migliorare la nostra presenza sui social, che abbiamo un po’ trascurato negli anni, per creare profili da far vedere al mondo con orgoglio (o perlomeno senza vergognarci). Inoltre, ci dedichiamo a scrivere introduzioni di qualità, ricche di fonti e contenuti interessanti.

Due uscite giornaliere per 5 giorni a settimana sono un obiettivo a cui non vorremmo rinunciare, perché velocizza la pubblicazione delle vostre segnalazioni riducendo i tempi di attesa. Ma per mantenere questo ritmo, ci servono due nuovi editor.

Alcune delle nostre marmotte sono impegnate anche su altri fronti di lavoro interno: chi fa parte del Consiglio Direttivo, ridotto nel numero dei suoi componenti nell’ultima assemblea, chi organizza i raduni in presenza portati a due nel corso dell’ultimo anno (un impegno niente male). Ci sono editor che collaborano alla costruzione del nuovo sito e altri che seguono le rubriche o supportano i “rubricanti”.

Insomma, c’è tanto da fare, lo facciamo con piacere, ma abbiamo bisogno di una mano.

Cerchiamo due nuovi editor per scrivere le introduzioni delle segnalazioni. Non chiediamo molto: una segnalazione a settimana sarebbe già un grande aiuto.

Cosa comporta il lavoro?

– Leggere l’articolo

– Scrivere un riassunto con qualche citazione

– Corredare la segnalazione con una fotografia

Facile, no?

Un lavoro che non richiede più di venti minuti per segnalazione (quindi venti minuti a settimana), a meno che non vogliate fare qualcosa di più complesso (sempre ben accetto!).

Cosa chiediamo?

Continuità, nei limiti del possibile. Avere un flusso costante di segnalazioni pronte fa stare più tranquille le marmotte che gestiscono la selezione e la pianificazione e i mille piccoli grandi problemi quotidiani che si devono affrontare per mandare avanti la baracca.

Al tempo per sistemare l’introduzione, aggiungete qualche momento per seguire le comunicazioni dello staff, anche se in genere non rompiamo troppo le scatole. Abbiamo marmotte che gestiscono tutto il resto, quindi a voi toccherebbe solo fare gli editor, il lavoro più bello e creativo che potete fare nei vostri momenti liberi. Un lavoro dove si impara tantissimo leggendo cose che altrimenti avremmo ignorato. E’ richiesta anche una certa resistenza alle critiche, ma dopo i primi tempi ci si fa l’abitudine.

Formazione ne abbiamo?

Non è niente di complicato, ma i nuovi editor vengono sempre formati e affiancati dalle marmotte più esperte in modo che familiarizzino in fretta con gli strumenti che utilizziamo. Anche in seguito un supporto continuo affianca le nuove e le vecchie entrate.

Cosa offriamo?

Intanto l’opportunità di entrare in un bel gruppo di gente simpatica e disponibile all’aiuto reciproco. E la possibilità di vedere dietro le quinte hookii per scoprire quanto ci si dà da fare per tenerlo online. Si impara anche così.

Se siete interessati, scriveteci una mail a editor@hookii.org e vi contatteremo per parlarne più diffusamente. Se sarete più di due valuteremo se allargare ancor di più lo staff in questo momento oppure se tenervi in caldo per la prossima volta (che arriverà, oh sì che arriverà, arriva sempre).

Noi ci contiamo, perché teniamo a hookii e sappiamo che “bisogna fortemente volerlo per averlo”.