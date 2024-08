Chi erano, e chi sono, gli Oasis

Giovanni Ansaldo su Internazionale racconta la storia degli Oasis, una delle band più iconiche del Britpop.

L’articolo ripercorre le origini del gruppo, fondato dai fratelli Noel e Liam Gallagher, sottolineando la loro rapida ascesa alla fama negli anni Novanta e arrivando al 2009, quando una lite nel backstage del festival Rock in Seine ha convinto Noel Gallagher ad abbandonare il gruppo.

Il 30 agosto del 1994 la Creation pubblica Definitely maybe. Alan McGee è ottimista, ma la realtà supera perfino le sue aspettative. Diventa l’album d’esordio più venduto nella storia della musica britannica, raggiungendo 86mila copie solo nella prima settimana. I pezzi, grazie a una commistione riuscita tra pop lennoniano, psichedelia (come nell’ottima Columbia), melodie figlie degli Smiths e degli Stone Roses ed echi del punk (nell’aggressivo singolo Bring it on down) conquistano le radio. Sulla sua copertina la rivista The Face definisce gli Oasis i “Sex Beatles”, alludendo al quartetto di Liverpool e ai Sex Pistols. Nei piccoli locali i concerti sono pieni all’inverosimile, e nel giro di un paio d’anni arriveranno anche gli stadi.