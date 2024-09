Chi teme Sahra Wagenknecht?

Thomas Phazi su Unherd commenta il successo recente del partito di Sahra Wagenkneckt, ex capogruppo parlamentare del partito di sinistra radicale tedesco Linke e oggi leader di un movimento politico di sinistra antiestablishment e ”sincretica”.

Il suo partito, BSW ha debuttato alle elezioni europee del 2024 ottenendo il 6% dei voti, doppiando Linke, da cui era fuoriuscita a causa della incompatibilità tra le sue idee e l’agenda progressista della sinistra tedesca.

Secondo i sondaggi la sua visione economicamente di sinistra ma conservatrice socialmente convince un numero sempre crescente di tedeschi, tanto che sarà estremamente difficile contenere AFD nelle regioni della Germania Est senza trattare con lei, nonostante le sue posizioni su immigrazione e politica estera siano considerati altrettanto inaccettabili dai partiti costituzionali tedeschi, poiché la sua opposizione all’immigrazione e il suo euroscetticismo la avvicinano all’estrema destra.

Per Sahra Wagenknecht, la promozione della coesione sociale, anche attraverso la limitazione dei flussi migratori, non dovrebbe essere vista solo come un fine positivo in sé, ad esempio per ragioni di sicurezza pubblica, ma anche come una precondizione per la realizzazione di politiche economiche redistributive e persino della democrazia stessa. Solo una comunità politica definita da un’identità collettiva — un demos — è in grado di impegnarsi in un discorso democratico e in un processo decisionale correlato, e di generare i legami affettivi e di solidarietà necessari per legittimare e sostenere politiche redistributive tra classi e/o regioni. In parole povere, se non esiste un demos, non può esserci una democrazia efficace, tantomeno una democrazia sociale.

L’inverso, naturalmente, è vero: la coesione sociale necessaria per sostenere il demos può prosperare solo in un contesto in cui lo Stato interviene per frenare gli effetti socialmente distruttivi del capitalismo sfrenato (incluso il libero flusso del lavoro). In altre parole, non c’è alcuna contraddizione tra essere economicamente di sinistra e culturalmente conservatori, dice Wagenknecht; anzi, le due cose vanno di pari passo. Inoltre, aggiunge che il concetto non è particolarmente nuovo: questa era sostanzialmente la piattaforma (vincente) della maggior parte dei partiti socialisti e socialdemocratici europei di vecchia scuola. Piattaforma che secondo S.W. la sinistra tedesca ha abbandonato.

In un libro ampiamente discusso pubblicato nel 2021, Die Selbstgerechten (“I moralisti”), Sahra Wagenknecht ha spiegato le ragioni del suo crescente distacco dalla sinistra tradizionale. Secondo lei, la sinistra era sinonimo di miglioramento delle condizioni di vita delle persone comuni; tuttavia, il movimento progressista odierno è dominato da quella che Wagenknecht definisce la “sinistra del lifestyle”, i cui membri “non pongono più i problemi sociali ed economici al centro della politica di sinistra. Al posto di tali preoccupazioni, promuovono questioni riguardanti lo stile di vita, le abitudini di consumo e gli atteggiamenti morali.