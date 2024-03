Come funzionano le pensioni in Cina

Il canale Youtube Dazibao, che racconta news e attualità della Cina, approfondisce in un video il tema del sistema pensionistico cinese.

In Cina la popolazione sta calando e sta invecchiando, secondo le previsioni di un istituto statale cinese entro il 2035 potrebbero esaurirsi i fondi per le pensioni, ciò è dovuto sia al calo della natalità avvenuto negli ultimi decenni, con un quoziente di fertilità pari a circa 1 solo figlio per donna, sia al sistema pensionistico cinese che permette di andare in pensione relativamente presto, 60 anni per gli uomini, 55 per le donne impiegate e 50 per le donne che lavorano in fabbrica.

Tra considerazioni sulla realtà cinese e le caratteristiche che spingono verso la denatalità e valutazioni sulle caratteristiche del sistema pensionistico cinese, un sistema basato su tre pilastri, uno pubblico, uno gestito dalle aziende e uno basato su un sistema privato, un sistema che mantiene pesanti differenze tra lavoratori urbani e rurali, una distinzione che spesso è basato più sulle normative burocratiche che non sulla residenza effettiva, tale distinzioni causano il permanere di pesanti discriminazioni nell’erogazione delle pensioni tra queste due categorie di lavoratori.