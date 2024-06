Come funzionerà il più grande impianto di accumulo termico, in Finlandia

A Vantaa in Finlandia, si sta costruendo il più grande impianto di accumulo termico del mondo: si tratta di tre gallerie artificiali lunghe 370 metri e alte 40, scavate a circa cento metri di profondità. Queste gallerie verranno poi riempite con più di un milione di metri cubi d’acqua che sarà mantenuta ad alta pressione e ad una temperatura di 140 gradi centigradi. L’impianto avrà la capacità di accumulare 90 GWh di energia:

Per riscaldare l’acqua verrà utilizzato il calore residuo di alcuni impianti industriali, un inceneritore e soprattutto con l’energia in eccesso prodotta da impianti fotovoltaici ed eolici.

A smart control system will also allow waste industrial heat to be used to heat the water when available. “Our heat-producing system will work like a hybrid car: alternating between electricity and other forms of production, depending on what is most advantageous and efficient at the time,” explained Jukka Toivonen, CEO of Vaanta Energy in the press release.