Come il sesso prematrimoniale potrebbe influenzare il tuo matrimonio [EN]

Un nuovo rapporto del Wheatley Institute della Brigham Young University* afferma che le persone che hanno un solo partner sessuale per tutta la vita, il coniuge, hanno maggiori probabilità di avere matrimoni soddisfacenti e duraturi.

Il rapporto è basato su un sondaggio nazionale negli Stati Uniti e su precedenti studi che dimostrano che avere molteplici partner sessuali prima del matrimonio è associato a una minore qualità del matrimonio e a tassi di divorzio più elevati.

Il rapporto afferma che le persone sessualmente inesperte sono più propense ad avere matrimoni di alta qualità, sessualmente soddisfacenti e duraturi. Il rapporto ha incluso 3.750 persone in relazioni impegnate, chiedendo informazioni sull’attività sessuale precedente e sulla qualità del matrimonio.

Il rapporto afferma che circa la metà degli uomini e delle donne negli Stati Uniti hanno avuto cinque o più partner sessuali prima del matrimonio, mettendoli in un gruppo con una stabilità matrimoniale significativamente inferiore rispetto a coloro che avevano solo il coniuge come partner sessuale.

Il rapporto suggerisce che l’inesperienza sessuale sembra essere il percorso più forte verso un matrimonio di successo e duraturo e che l’esperienza sessuale comporta un rischio per le future relazioni, il che va contro le aspettative culturali.

* Da Wikipedia: La BYU è proprietà della Chiesa Mormone, e la quasi totalità dei suoi studenti è composta da membri della Chiesa. Ogni studente della BYU, al momento dell’iscrizione, firma ciò che viene chiamato Honor Code and Dress and Grooming Standards, un contratto con il quale si impegna a rispettare un codice morale che include l’astensione da rapporti sessuali prematrimoniali, linguaggio volgare, tabacco, tè, caffè, cannabis e droghe pesanti, e l’impegno a vestirsi modestamente. Il contratto, che per i membri della Chiesa include anche l’impegno a frequentare i servizi domenicali, può portare anche all’espulsione dello studente dalla scuola qualora esso non venisse rispettato.