Come lo Stato Britannico ha cercato di preservare la Pax Multiculturalis

“L’ansia di apparire razzisti ha fatto sì che i funzionari preposti alla tutela dei minori ignorassero le preoccupazioni semplicemente perché gli autori dei reati erano asiatici (meridionali). Si è ritenuto che alcuni sospetti non siano stati indagati perché sarebbe stato “politicamente scorretto””.

E soprattutto, c’era la preoccupazione per le relazioni con la comunità: il personale senior del consiglio era terrorizzato dal fatto che l’abuso dei bambini “avesse il potenziale di scatenare una rivolta razziale”. Il risultato è stato la stasi, nonostante i funzionari avessero riconosciuto in almeno un caso che gli abusi da parte di uomini asiatici erano andati avanti per “anni e anni””.

“La negazione dell’entità del problema è radicata nel sistema politico britannico. A volte sembra che l’approccio del governo al multiculturalismo non sia quello di sostenere la legge, ma piuttosto di minimizzare il rischio di disordini tra le comunità. Di fronte a bande di uomini prevalentemente pakistani che prendevano di mira bambini prevalentemente bianchi, lo Stato sapeva esattamente cosa fare. Per il bene delle relazioni comunitarie, doveva insabbiare la storia”.

“A Manchester, un rapporto del 2019 ha concluso che le bande sono state lasciate libere di vagare per le strade in parte perché agli agenti è stato detto di cercare altrove. Un agente investigativo è stato citato da un rapporto per aver detto che ‘il gruppo di riferimento per i reati era costituito prevalentemente da maschi asiatici e ci è stato detto di cercare altre etnie’”.