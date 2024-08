I rifugi climatici di Barcellona

E anche quest’anno abbiamo avuto le nostre ondate di calore e i record di alte temperature, seguendo un trend oramai consolidato: quando si parla di questo problema si cercano soluzioni per fermare il fenomeno, soluzioni che spesso non vengono adottate o che si rivelano insufficienti.

Ma ci si può e ci si deve confrontare con il riscaldamento globale anche con misure di attenuazione. Una di queste sono i rifugi climatici, ovvero strutture, spesso preesistenti, atte a dare rifugio a chi patisce il caldo sempre più estremo con cui ci stiamo confrontando, un esempio di tali iniziative lo dà la città di Barcellona, che ha aumentato il numero di aree in cui rifugiarsi dal caldo e ha mappato i rifugi già esistenti in città per salvare dalle ondate di calore i cittadini e i turisti li presenti.

Un tipo di iniziativa che ha già numerosi altri esempi simili in giro per il mondo resi noti sui siti internet delle varie città e per la quale è già stata creata un immancabile APP, “Extrema”. Illustra la questione in maniera più dettagliata il canale Ohga.