Cos’è il fediverso?

Mastodon Italia in un articolo su Medium ci introduce al fediverso. Il fediverso è una alternativa ai social network a cui siamo abituati tutti (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Reddit); promette privacy, un ambiente più accogliente, comunità in cui sentirsi veramente a casa.

Se avete 100 secondi, ecco una breve spiegazione del fediverso (video caricato su PeerTube).

La federazione è qualcosa di cui già facciamo esperienza nella nostra vita: possiamo telefonare ad un nostro amico anche se abbiamo contratti con aziende telefoniche diverse, allo stesso modo possiamo mandare e ricevere email senza preoccuparci di cosa c’è dopo la ‘@’. Allora come mai dobbiamo aprire un profilo per ogni social (Facebook, Disqus, Twitter, etc.) o siamo tagliati fuori dalla conversazione?

Il fediverso porta la sua soluzione: un insieme di server federati che utilizzano lo stesso protocollo per poter parlare tra di loro. Quindi nessun algoritmo che mira a tenervi incollati allo schermo, nessuna manipolazione delle vostre emozioni, niente post acchiappa-like. A questo si aggiunge un ambiente più accogliente (i server comunico, ma ognuno ha le sue regole e i suoi moderatori — basta trovare quello che faccia il caso vostro).

Non è tutto oro quel che luccica, Drew DeVault illustra come, pur offrendo un servizio migliore, il fediverso non si sottrae a tutte le dinamiche da social. A questo si aggiunge una barriera all’ingresso ed una esperienza d’uso allo stato attuale non così comoda come i grossi social.

Qualche esempio dal vivo: mastodon.uno, la più grande istanza generalista italiana (o cercatene una che vi piaccia).