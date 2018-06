Daitarn 3: la guerra è sempre tra élite

A cura di @Brisso.

A 40 anni dall’uscita in giappone di Daitarn 3 (arrivò in Italia due anni dopo) questo articolo ne analizza tematiche e contesto.

Per chi non lo sapesse o avesse bisogno di rinfrescarsi la memoria, Daitarn 3 racconta le avventure di Haran Banjō, pilota del robottone Daitarn 3, e della sua squadra, composta dall’assistente Beauty, dall’ex-agente dell’Interpol Reika, dal maggiordomo Garrison e dal ragazzino Toppy (Toppo nell’originale). I cinque sono impegnati a proteggere la Terra e gli umani dall’occupazione e dalla proliferazione dei cyborg meganoidi, ex umani che fanno capo a Don Zaucker (Zauser nell’originale) e alla sua diretta subalterna, la comandante Koros, e che hanno preso possesso della colonia terrestre di Marte. La struttura fisica dei meganoidi è un derivato dei cyborg creati dal padre di Banjō.