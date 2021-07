Disgorgare il buco nero

Nella puntata 363 Luca e Marco parlano di disgorganti, acidi, adesione e bagnabilità dei materiali, dell’andare nello spazio e in orbita, di buchi neri e molto altro.

Nella prima parte della puntata Luca spiega la differenza tra i rimedi cosiddetti naturali per pulire tubature e materiali, dei rischi per l’ambiente posti dai vari tipi di acidi e ovviamente di coca cola e mentos.

Nel servizio esterno, Luca intervista Luca per avere lumi sull’adesione mediata dai liquidi e del differente assorbimento dei liquidi da parte dei materiali.

Nella seconda parte della puntata Luca e Marco criticano (rosicando) Richard Branson e Jeff Bezos che fanno a gare per andare per primi nello spazio MA NON in orbita (paperino docet). Dai voli suborbitali alla collisione extragalattica di buchi neri e stelle di neutroni il passo e’ brevissimo, per cui discutiamo delle ultime osservazioni effettuate da Ligo e Virgo. Il velo pietoso che si cala sulla barza fa anche da sipario per la chiusura di puntata.