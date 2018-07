Due video su debito pubblico e interessi

A cura di @Gattone (modificato).

Michele Boldrin e Gianluca Codagnone dedicano due video a Target 2 e al tema del debito pubblico e dei relativi interessi, discutendo anche alcune proposte finanziarie per ridurli.

Spieghiamo sia perché lo spread fa male, sia perchè non si elimina con trucchi di ingegneria finanziaria (e ne esce uno nuovo alla settimana) e, soprattutto, perché la cosa migliore da fare è non parlare di spread ma generare crescita evitando, nel contempo, di far danni ulteriori al bilancio dello stato.