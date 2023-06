E’ di più che solo cibo: la dieta mediterranea è parte di un intero stile di vita

Il Guardian pubblica le impressioni di una scrittrice che ha lasciato il Regno Unito per trasferirsi in una piccola comunità nel sud della Francia a proposito di quello che i Francesi mangiano e, in generale, fanno diversamente da quello che fanno i suoi connazionali. Impressioni viste attraverso i risultati di due studi epidemiologici appena pubblicati sull’effetto della cosiddetta “dieta mediterranea”.

L’alimentazione è variata e stagionale, ci sono piccoli negozi alimentari con prodotti freschi, ma nessuno conta le calorie o rinuncia a bere vino.

Eppure, sospetta l’autrice, quello che colpisce è la socialità della popolazione rispetto a quello cui è abituata.

Isolation, for many the torture of old age, is less likely to happen here. The ladies on the benches take up their space. If one of them didn’t appear one day, the others would notice, would check on her…

… there remains, in this village at least, a gentle rhythm of life, an attitude to seizing moments of pleasure, eating well, resting well and cultivating friendships, that’s entirely life enhancing and, ultimately, potentially life-prolonging.