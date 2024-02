Edifici perduti negli Stati Uniti

Rare Historical Photos presenta una carrellata di edifici che furono demoliti negli Stati Uniti a cavallo tra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento, mentre Business Insider in un suo articolo ha provato a immaginare come questi edifici sarebbero apparsi nel contesto urbano attuale se fossero sopravvissuti.

Infine PRINT presenta il libro fotografico Lost in America: Photographing the Last Days of Our American Treasures in cui vengono presentati 100 edifici storici che sono stati demoliti negli ultimi 100 anni.

Gli anni tra il 1880 e il 1920 cambiarono le città americane che attraversavano un periodo di progresso industriale e per fare spazio a edifici più importanti molti di quelli vecchi furono demoliti.

Molti di questi edifici, che hanno caratterizzato le città degli Stati Uniti fino ad oltre il secondo dopoguerra, sono stati a loro volta distrutti per costruire infrastrutture (strade soprattutto) o perché troppo costosi da mantenere o solo per speculazione edilizia, prima che Lyndon Johnson firmasse il National Historic Preservation Act.