Finalmente a casa: i cittadini afghani fanno visita ai loro villaggi natii, tra nostalgia e delusione

Afghanistan Analysts Network pubblica un reportage in forma di interviste a 4 cittadini afghani di origine rurale trapiantati ormai da decenni nelle grandi città e per lungo tempo impossibilitati a tornare nelle loro terre natie a causa della guerriglia talebana.

Il ritorno del regime, la cessazione delle ostilità e l’amnistia generale verso i collaboratori della repubblica filo-americana ha permesso loro di tornare nei propri villaggi e di confrontarsi con ciò che hanno lasciato e ciò che loro stessi sono diventati.

Abbiamo girato tutto il distretto senza alcun problema. Questo perché mio padre e tutta la nostra famiglia lavoravano dalla parte civile [della Repubblica] e non erano coinvolti nei combattimenti con i Talebani. Inoltre i Talebani della nostra zona erano stati tutti mandati a Kabul e in altre province. I Talebani [che sono] a Zurmat [ora] sono di altre province e distretti e non sanno molto di noi. Gli abitanti del villaggio potrebbero averli informati, ma i nostri parenti avevano contattato il comandante che operava nel nostro villaggio durante la guerra e lui aveva confermato che non ci sarebbero stati problemi al nostro ritorno.

Il secondo giorno mio fratello maggiore ha comprato una mucca e l’ha uccisa. Abbiamo distribuito la carne nel villaggio. Abbiamo anche tenuto una cerimonia collettiva per coloro che erano morti dopo la nostra partenza. Avevo visto molti degli abitanti del villaggio quando erano venuti a Kabul per cure mediche e altri motivi, ma ora potevo vedere una nuova giovane generazione. Ho notato che il numero di persone che vivevano nel villaggio era aumentato e c’erano più case. Da quanto ricordo, il nostro villaggio era piccolo e aveva una sola moschea. Ma ora ce ne erano due nuove.

Quando ho visto il villaggio c’erano alcune nuove e modeste case, più auto, una strada asfaltata e migliori condizioni di vita, ma solo per alcune persone. Non ho notato molta differenza rispetto a quando ci eravamo allontanati. Siamo andati a casa di nostro cugino e la gente è venuta a darci il benvenuto. Ad essere onesti, avevamo aiutato molto i villaggi che si erano recati a Kabul e ora era il loro turno di restituire il favore.

Il desiderio dei talebani di riconciliarsi con i nemici pare essere in grande parte sincero.

Tuttavia non per tutti le autorità sono state così indulgenti. In particolare l’intervistato che è stato un militare nell’esercito regolare ha subito diverse vessazioni.

Dopo il crollo della Repubblica, i problemi nella mia vita hanno cominciato ad aumentare giorno dopo giorno. I primi sono stati problemi economici. Ho perso il mio lavoro e non avevo altre fonti di reddito.

A Jalalabad, vivevo in una casa in affitto. Ho spostato la mia famiglia nel villaggio per almeno liberarmi dall’affitto e poi ho aperto un piccolo negozio nel bazar del distretto. Mi sono trasferito nel nostro villaggio e non ho avuto problemi nella prima settimana. Ma la settimana successiva, gli uomini di un comandante del nostro distretto mi hanno individuato al bazar. Mi hanno arrestato e mi hanno portato bendato a Jalalabad. Lì mi hanno fatto diverse domande e mi hanno rilasciato dopo una settimana. Non so esattamente perché sono stato arrestato, ma hanno detto che stavano indagando se portavo armi e se ero coinvolto in attività disoneste [contro i Talebani].

Alla fine mi hanno rilasciato e hanno detto che era tutto a posto. Ma sospetto che fosse una scusa. Probabilmente il comandante locale stava mostrando il suo potere. Il tarburwalai[4] è molto forte qui. Lui [il comandante] è della nostra tribù e voleva dimostrare che ora hanno il potere e che può fare qualsiasi cosa a me. Dopo quell’arresto, sono stato avvicinato altre due volte dai Talebani nel bazar del distretto. Sono andati via dopo aver fatto alcune domande. Da allora, non sono più stato infastidito da loro.

Ora vivo di nuovo nel villaggio che ho lasciato quasi otto anni fa. Sono felice della mia vita perché almeno è al sicuro. Contrariamente a quanto ho vissuto nell’esercito, c’è poco rischio di essere colpiti da un proiettile o da una bomba a bordo strada, ma la situazione economica è al suo peggio. Ho servito nell’esercito per guadagnarmi da vivere. Il mio stipendio mensile era di 24.000 afghani [circa 300 USD]. Era sufficiente per la mia famiglia. Ma, dopo il crollo della Repubblica, si è esaurito immediatamente. Ora il negozio che ho aperto va relativamente bene e posso guadagnare abbastanza per mantenerci in vita, ma l’alto prezzo di beni di prima necessità, come olio e farina, a volte rende difficile permetterseli.

Nei primi giorni in cui hanno preso il potere i Talebani li ho temuti molto e ho aspettato che mi arrestassero e uccidessero. Una volta ho persino pianificato di andare in Iran per sfuggire sia ai Talebani che alla povertà, ma coloro che sono andati lì dalla nostra zona sono stati deportati dopo essere stati torturati e aver trascorso mesi in prigione [iraniana]. Andare in Pakistan e trovare un lavoro lì è anche difficile.

Finora, penso che il pericolo rappresentato dai Talebani si sia affievolito, ma il rischio di povertà è ancora alto e non so cosa la vita farà di me.