Il folle progetto “The Line” dei Sauditi sta fallendo miseramente

All’interno dei progetti lanciati da Mohammed bin Salman al Sa’ud per rinnovare l’economia dell’Arabia Saudita, Vision 2030, ricopre una grande importanza la costruzione di The Line, una città lineare futuristica. Il canale be Curious Finance fa un riassunto dell’avanzamento del progetto, e del perché stia venendo gradualmente ridimensionato.

The Line dovrebbe costituire il cuore di Neom, l’area nord-occidentale del regno dove sono concentrati i progetti più avveniristici. Secondo i piani originali, avrebbe dovuto essere un unico immenso edificio, lungo 170 chilometri e alto 500 metri, dove 9 milioni di abitanti avrebbero impiegato solo energia rinnovabile, e una linea ad alta velocità avrebbe permesso di spostarsi da una parte all’altra in 20 minuti. Un treno così rapido (si parla di velocità di 500 km/h), però, attualmente non esiste, e la densità abitativa risulterebbe sei volte più alta della città più densamente popolata al momento. I costi sono lievitati (da 200 miliardi di dollari a un trilione e mezzo), e i piani ora sono di costruire entro il 2030 2,4 chilometri di edificio, per ospitare 300.000 persone. Inoltre, il fondo sovrano saudita è a corto di liquidità, e sta concentrando gli investimenti su altri settori. Per tutti questi motivi, la previsione del canale è che The Line non sarà mai completata.