g/audio giugno 2024

Usciamo dalla galleria che ha interrotto le comunicazioni di maggio e finalmente la radio ritorna a prendere il segnale. Benedetta, la radio. Uno non ci pensa, oggi che c’è Spotify e altri servizi di streaming, ma le radio vanno ancora piuttosto bene. Dicono che, in Italia, gli ascoltatori sono perfino in aumento (come facciano a contarli, io questo non lo so). A dominare la scena sono (in ordine crescente di ascoltatori): Radio DeeJay, RDS, e RTL 102.5, quest’ultima con 6 milioni di ascoltatori al giorno (anche se dai rilevamenti mancano i canali RAI).

Certo, probabilmente non è su RTL 102.5 che scoprirete nuovi artisti underground: per quello ci sono tante altre radio, e tanti altri programmi, che ancora oggi ricoprono il ruolo di promotori delle nuove e vecchie scene, più o meno famose. Meglio degli algoritmi di Spotify? Per certi versi sì, secondo Pitchfork: “Di recente, io ed un amico dalla mente matematica discutevamo sul concetto di infinito e di come esso esista in vari gradi. Nel tentativo di cogliere il concetto, l’ho paragonato all’aprire Spotify e venire accolto da scelte senza fondo; la musica che mi cade a pennello pare infinita, ma forse meno infinita di una playlist intitolata “Chill Vibes”. Le piattaforme odierne cercano di risolvere il dilemma esistenziale del fare una scelta grazie ad algoritmi che mettono in ordine l’infinito per proporti quello che vuoi… all’infinito. Ma l’ansia di troppe scelte persiste, con l’esperienza d’ascolto sempre più snaturata. Ciò potrebbe spiegare la rinnovata popolarità delle web radio, che forniscono una tregua per mano umana dall’algoritmo […]”

Le web radio, in effetti, sono un gioiellino che ciclicamente va riscoperto. A guardarle, sembrano uno splendido ecosistema nascosto nella foresta oscura del web, che non affatto è il dark web ma uno “lo spazio spontaneo e indulgente dei podcast e delle newsletter, dei profili anonimi e delle chat private, dei social network di nicchia e di tutti quegli spazi protetti dall’indicizzazione, dall’ottimizzazione e dalla ludicizzazione che caratterizzano invece le principali piattaforme big tech fatte di brand, influencer e tendenze.”.

L’App Radio Garden tratta le web radio proprio come se fossero funghi e muffe diffuse in tutto il globo, disponendole con puntini verde fosforescenti su un mappamondo che non vede l’ora di essere esplorato. Trovate di tutto, dalle radio più famose a quelle più microscopiche. Di recente ho trovato una radio italiana (Milano Centrale) che per il D-Day ha trasmesso ininterrottamente, senza alcuna spiegazione (né interruzione pubblicitaria) le registrazioni dei programmi della NBC il giorno dello sbarco in normandia. Oppure, che dire della radio giapponese che manda in onda 24/7 solo canzoni dei Casiopea?

L’argomento del mese quindi sono le radio: quali ascoltate? Quali sono i vostri programmi preferiti? Io ho amato all’infinito Mu di Matteo Bordone su Radio 2. Oggi non lo fanno più, è stata sostituita da Back 2 Back con Gino Castaldo ed Ema Stokholma: non è la stessa cosa ma è comunque un programma piuttosto simpatico.

Qui un link del Guardian del 2021 sulle migliori web radio in circolazione, mentre qui sotto la top 10 di canzoni dedicate alle radio, sempre secondo il Guardian (si, avete notato bene le grandi assenti)

MESSAGGIO DI SERVIZIO: le gallerie potrebbero nuovamente far perdere il segnale di Gaudio, di tanto in tanto. Anzi, diciamo che stiamo entrando in un tratto di strada pieno di gallerie. Pertanto, se qualche bovino o bovina vorrà darmi una mano con la rubrica per mantenerla viva con cadenza mensile, ne sarei davvero grato!

