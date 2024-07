g/audio luglio 2024

Claudio Magris, nel suo libro dedicato al Danubio, parla della teoria bislacca per cui il fiume abbia origine dallo scarico del lavandino di una casupola in cima ad un colle di Furtwangen im Schwazwald, e si domanda cosa accadrebbe al secondo fiume più lungo d’Europa qualora la il rubinetto venisse chiuso. Noi, che siamo dei pessimisti, diremmo che il Danubio non si asciugherebbe comunque giacché il rubinetto, montato male, qualche goccia la perderebbe comunque. Sempre noi, che siamo anche dei poeti, penseremmo però che quelle gocce cadendo farebbero lo stesso plin! che introduce Echoes dei Pink Floyd. Bella canzone, Echoes dei Pink Floyd, parte dal rubinetto e va dritta agli albatros e ai coralli, dalla fonte alla foce, tralasciando Strauss e tutto quello che ci sta in mezzo.

Il tema acquatico è presente in musica fin dalla notte dei tempi, dice lui*: Debussy e Ravel, Reflets dans l’eau e Jeux D’Eau. Ma anche La Mer (nella versione di Julio Iglesias live a l’Olympia). Towards the sea di Takemitsu Jazz. How deep is the Ocean di Irving Berlin, mentre noi mediterranei ci accontentiamo di Quanto è profondo il mare. Il polipo e il suo giardino, e tutto l’album Marinai, profeti e balene di Capossela.

*ovvero Another Green Word, che mi ha dato una grande mano con questa idea meravigliosa del tema acqautico. Grazie AWG!

